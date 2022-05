20 Lehrlinge reden in Linzer Innenstadt Klartext

Sie haben Kisten vorbereitet, die als Podeste dienen werden. Auch Mikrofone und Lautsprecher werden die 20 Schüler der Berufsschule Linz 3 mithaben. „Alles mit Batterien betrieben, damit wir keinen Strom vor Ort benötigen“, erzählt Verena Ehrengruber über die Unterrichtsaktivität, die am 20. Mai von 14 bis 15.30 Uhr am Taubenmarkt in Linz stattfinden wird.