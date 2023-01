ÖSV-Ass verpasst Abfahrts -Bronze nur hauchdünn

Am ersten Tag der alpinen Ski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren in St. Anton hat Vincent Wieser eine Medaille nur hauchdünn verpasst. Der 20-jährige Steirer vom WSV Schladming fuhr in der Abfahrt am Donnerstag auf Platz vier mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Bronze. Gold ging an den Slowenen Rok Aznoh vor dem Franzosen Alban Elezi Cannaferina (+0,50) und dem Schweizer Livio Hiltbrand (+0,82).