Rapid scheitert bei Test-Umfaller an sich selbst

In Halbzeit zwei brachte Barisic eine neue Elf, also eigentlich zehn neue Spieler, Querfeld blieb auf dem Rasen, wurde das Spiel besser. Grüll, Strunz und Co. erspielten sich viele Chancen, kassierten aber das 2:3 (63.) aus einem Elfmeter. Weil Moormann bei einem langen Ball schlief, Querfeld zu spät attackierte. So setzte es eine unnötige Niederlage. „Für diese Phase der Vorbereitung war es gut“, so Barisic. „Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen und werden. Aber vor allem nach der Pause waren wir giftiger, dominanter. Wir müssen halt die Tore machen, die Chancen waren da...“ Erfreulich: Dejan Petrovic feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback im Rapid-Mittelfeld. Für ihn gab es von Barsisic Extralob: „Er hat gespielt, als wäre er nie weggewesen.“