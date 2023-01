Alarm an Grenze: Schlepper vor Soldaten geflüchtet

Täter gaben Vollgas

Kaum hatte der bislang Unbekannte am Steuer des illegalen Flüchtlingstransports die eindeutige Aufforderung zum Anhalten registriert, stieg er schon voll aufs Gas. Die hektische Flucht vor den Soldaten dauerte jedoch nicht lange. Nach wenigen hundert Metern rollte der Kia Sorento an den linken Straßenrand und stand im nächsten Augenblick still.