80.140 Aufgriffe an Grenze: 360 Schlepper gefasst

Fall zwei: Der Einsatz gegen illegale Migration ging für Streifenbeamte am 24. Dezember um 11.30 Uhr weiter. In Nikitsch hielten sie einen Lenker aus Usbekistan mit vier Flüchtlingen im Toyota Corolla an. Die Syrer hatten keine Pässe. Sie wurden für die Einvernahme zur Polizei nach Eisenstadt geführt. Der Schlepper wartete in der Arrestzelle in Oberpullendorf auf sein Verhör.