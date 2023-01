ÖSV-Ass Nicole Schmidhofer jagt das WM-Ticket

Jetzt ist beim „Schmidi-Zwerg“ (Selbstdefinition) der Gedanke an ihre fünfte WM riesengroß geworden. Was zu Beginn des Rennwinters eher eine ferne Vision war, nimmt nun konkrete Formen an.Sie jagt das WM-Ticket. Nach den Resultaten in den bisherigen zwei Super-Gs wäre Nici wohl Österreichs Nummer 4 in dieser Disziplin (neben Conny Hütter, Mirjam Puchner und Ramona Siebenhofer).