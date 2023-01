Wiener Eistraum lernt jetzt Energiesparen

Wiener Erfindergeist sorgt für Innovationen

Viel hat sich vor allem in technischer Hinsicht geändert: Die Abwärme der Kühlsysteme etwa wird nun zum Trocknen und Wärmen der 2000 Paar Leih-Schlittschuhe genützt. Außerdem muss kein Eis- und Schnee-Abrieb aus den Eismaschinen mehr per Lkw abtransportiert werden, weil er ebenfalls mit der Abwärme geschmolzen und in die Kanalisation geleitet werden kann. Eigens für den Eistraum ließ Wien zudem weiße Kühlschläuche für die Eisflächen anfertigen. Die reflektieren Sonnenwärme, statt sie - wie die schwarzen Schläuche auf den meisten Eislaufplätzen - aufzunehmen. Auch das spart (etwas) Energie.