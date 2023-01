Film „Corsage“ begeistert bei Screening für Oscars

Sisi goes Hollywood. Nur 700 Meter Luftlinie vom Hauptquartier der Academy of Motion Pictures and Arts entfernt sorgte ein Screening des österreichischen Films „Corsage“ für ein Novum. So viele Gäste aus der Filmbranche wollte das um den Auslandsoscar kämpfende Historiendrama um Kaiserin Elisabeth sehen, dass der Veranstalter sogar Klappstühle im Privatkino aufstellen musste. Das war selbst nicht passiert, als Elton John am selben Ort vor ein paar Jahren seinen „Rocketman“ uraufgeführt hatte.