Presleys letzter Auftritt versetzte Fans in Sorge

Hollywood trauert um Lisa Marie Presley. Die Tochter des „King of Rock‘n‘Roll“, Elvis Presley, ist am Donnerstag in einem Spital in Los Angeles im Alter von nur 54 Jahren gestorben - nur wenige Stunden, nachdem sie zu Hause einen Herzstillstand erlitten haben soll. Ihren letzten öffentlichen Auftritt absolvierte Presley gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley am Mittwochabend bei den Golden Globes.