Interesse? Spital und Kult-Disco werden verkauft

Solche Immobilien verkauft Marion Handler nicht alle Tage: 4100 Quadratmeter Gebäudefläche, drei Eingänge, Helikopter-Landeplatz, fast drei Hektar Grund, davon die Hälfte Waldfläche. Was sich wie das Inserat einer Luxusvilla an der Côte d’Azur oder in Neuseeland liest, steht in Wahrheit aber an der B115 in Eisenerz.