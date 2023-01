„Klima-Chaos“: Grüne Jugend geht auf Plakolm los

Die scharfe Kritik von Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) an den aktuellen Klimaprotesten sorgt für Unmut bei der Grünen Jugend. „Klima-Chaos verursacht vor allem die ÖVP, die seit Jahrzehnten jeden effektiven Klimaschutz blockiert und uns mit Vollgas in den Klimakollaps führt“, so die Bundesspitze am Donnerstag.