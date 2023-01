Capitals verpassen in ICE-Liga Sprung auf Rang 6

Die Vienna Capitals haben in der ICE Hockey League den Sprung am KAC vorbei auf Rang 6 verpasst! Der HCB Südtirol gewann am Dienstagabend in Wien mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) und hielt damit den zweiten Platz vor Salzburg. Österreichs Meister gewann gegen Fehervar zu Hause mit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Im dritten Spiel des Tages schlugen die am Tabellenende liegenden Pioneers Vorarlberg die Graz99ers nach Verlängerung mit 5:4 (0:1, 3:0, 1:3; 1:0).