Lockmittel Stipendium: Studium mit Kassenvertrag

Die Bewerbung um die ersten 50 ÖGK-Stipendien endet bereits am 12. Februar 2023. Die Förderung wird für bis zu 42 Monate ausgeschüttet. Dafür winken monatlich 923 Euro. Wer das Stipendium in Anspruch nimmt, verpflichtet sich jedoch nach der Berufsausbildung zur Übernahme eines Kassenvertrags für mindestens fünf Jahre in einer österreichischen Bedarfsregion.