„Da fehlt mir leider jegliche Öko-Logik“

Der Klima-Aktivismus nervt. Darin ist sich der Großteil der Bevölkerung einig. „Es kratzt auch an meinem Nerv“, schließt sich „Krone“-Umweltjournalist Mark Perry der Aussage von Polizeipräsident Gerhard Pürstl auf krone.tv an. Sich mit „halbgiftigem“ Superkleber an die Straße zu kleben, sei alles andere als umweltfreundlich. Und bringen würde es auch nichts. „Das prallt an den Menschen ab“, sagt Perry im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter. Treffen würde es sowieso die Falschen.