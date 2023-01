ÖSV-Trainer reagiert auf Kritik von Kristoffersen

Kristoffersen richtete Kritik an ÖSV-Techniktrainer Martin Kroisleitner. Der Coach von Manuel Feller, Marco Schwarz und Co. hatte den Finaldurchgang am Chuenisbärgli ausgeflaggt. Angesprochen auf die Äußerungen des Norwegers, blieb „Kroisi“ aber cool. „Ich setzte meine Läufe weder für Odermatt, noch gegen Kristoffersen“, stellte der 44-Jährige unmissverständlich klar. „Ich versuche so zu stecken, dass die Kurse unseren Athleten entgegenkommen.“