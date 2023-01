Tod von Weltmeister erschüttert Austro-Rudersport

Eine Tragödie erschüttert Österreichs Rudersport: Mit nur 26 Jahren hat Christoph Seifriedsberger sein Leben verloren! Passiert ist das Drama am Nachmittag des 6. Jänner bei einer dreistündigen Rad-Einheit mit sieben seiner Ruderkollegen im italienischen Sabaudia. Seifriedsberger wurde dabei als Letzter in der zweiten Rad-Reihe von einem Lancia Y (oben im Bild links) am Steuer frontal erfasst. Jegliche Erste Hilfe seiner Freunde kam zu spät - der Profi-Sportler verstarb noch am Unfallort.