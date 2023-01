KPÖ-Murgg war auch schon in Nordkorea auf Reisen

Rücktritt weiter ausgeschlossen

Murggs Ideologie ist seit jeher bekannt, zum großen Politikum wurde sie ebenso wie seine Reisen nach dem überraschenden KPÖ-Wahlsieg in Graz 2020. Immer mehr Bilder und Videos tauchten auf. Den größten Druck gab es im Herbst 2022, als eine Rede Murggs bekannt wurde, in der er die Ukraine als „Krüppelnation“ bezeichnete - dafür entschuldigte sich Murgg später. An einen Rücktritt denken er und seine Partei aber dennoch nicht.