Zukunft des Wintersports: Nur noch was für Reiche

Schon jetzt treten nur 25 Prozent der Österreicher einen Ski-Urlaub an, doch „dieses Potenzial bleibt von Klima-, Inflations- und Energiekrisen unbeeindruckt“, so der Experte. Durch die technische Beschneiung sei der Urlaub in Lagen über 1600 Meter auch in Zukunft relativ sicher.