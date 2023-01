„Kracher im Hintern sind nicht unsere Schuld“

Wie berichtet, starb in Niederösterreich ein 18-Jähriger nach der Explosion einer Kugelbombe - vermutet wird, dass diese zu früh gezündet hat. Sie zählte zur Kategorie F4, sollten Ermittlungen der Polizei ergeben. Gleiches gilt auch für jenen Böller, dessen Explosion einen 16-Jährigen lebensgefährlich verletzte. Fest steht in diesem Fall auch, der Bursche hatte den Böller illegal in Tschechien gekauft.