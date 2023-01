Tödlicher Böllerunfall: Staatsanwaltschaft am Zug

16-Jähriger in Lichtenau weiterhin in Lebensgefahr

Nach wie vor in Lebensgefahr befand sich am Dienstag auch ein 16 Jahre alter Bursche, der ebenfalls durch einen Böllerunfall schwerste Verletzungen erlitten hatte. Der Vorfall spielte sich in Lichtenau im Waldviertel ab. Der 16-Jährige hatte den Feuerwerkskörper - es handelt sich ebenfalls um eine Kategorie-F4-Böller - alleine gezündet. Gekauft hatte der Jugendliche den Sprengkörper illegal, und zwar in Tschechien.