Selfie an Peles Sarg: Infantino sorgt für Wirbel

Brasilien verabschiedete sich am Montag von seinem großen Helden. Direkt am Sarg versammelten sich Peles Angehörige und engsten Freunde. Sein Sohn Edinho und seine Witwe Marcia Aoki fassten sich an den Händen und sprachen ein Gebet. Auch zahlreiche Fans und FIFA-Präsident Gianni Infantino erwiesen Pele die letzte Ehre.