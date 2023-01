NÖ: Ex-Ministerin soll künftig für SPÖ mitregieren

„Die Landeshauptfrau ist das stärkste Wahlmotiv“, erklärte Parteimanager Bernhard Ebner im Rahmen einer Medienrunde am Montag. Weniger klare Ansagen gibt es von Ebner indes zum Wahlziel. Ein solches will man aktuell nämlich gar nicht erst ausgeben. Die aktuellste NÖN-Umfrage sah die ÖVP bei 41 Prozent. Damit wäre die absolute Mehrheit zwar klar verloren, die Mehrheit in der Landesregierung aber wohl knapp noch gegeben. Knapp wird es so oder so jedenfalls auch bei der SPÖ.