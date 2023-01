Die einen feierten, andere waren im Dauereinsatz

Blaulichtbilanz: 3146 Einsätze zu Silvester

Erwartungsgemäß ging es in der ersten Silvesternacht „nach“ Corona in der Bundeshauptstadt so richtig rund. Was allen voran die Wiener Einsatzorganisationen zu spüren bekamen. So gingen allein in der Landesleitzentrale der Polizei von 31. Dezember auf den 1. Jänner insgesamt 4341 Notrufe ein. 1902-mal mussten die Uniformierten auch tatsächlich ausrücken. Lärmbelästigung, Sachbeschädigung (gesprengte Zigarettenautomaten, Telefonzellen), illegales Zünden von Pyrotechnik - so die Haupteinsatzgründe. Und dabei wurde es für die Uniformierten auch mehrmals gefährlich. In der Mitterhofsiedlung in Floridsdorf standen die Beamten regelrecht unter Beschuss - mit Sturmmasken und Schals vermummte Jugendliche feuerten pyrotechnische Gegenstände auf Polizisten. Am Praterstern warf ein Afghane Böller auf die Uniformierten - auf der der Flucht gefasst. Insgesamt wurden 131 Anzeigen und 24 Organmandate ausgesprochen sowie 87 Kilo an Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen.