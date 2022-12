Millionen-Pleite! Bäcker stellt Sanierungsantrag

Nachfrage ging zurück, Energiekosten stiegen

Helmut Gragger, der seine Holzofenbäckerei 1997 in Ansfelden gegründet hatte, eröffnete 2010 seinen ersten Standort in Wien. Mittlerweile hat der Bäcker in der Bundeshauptstadt fünf Filialen. Was zu den finanziellen Turbulenzen führte? Hier wird das Ausbleiben von Touristen und der Laufkunden genannt, die aufgrund des vermehrten Homeoffice nicht mehr so oft vorbeikommen würden. Die Inflation sorge außerdem dafür, dass die Nachfrage nach hochpreisigen Bäckereiprodukten stark zurückgeht, heißt es seitens der Creditreform. Der Alpenländische Kreditorenverband nennt auch noch die gestiegenen Energiekosten.