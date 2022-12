Resch&Frisch: weniger Filialen, dafür neuer Name

Drei Standorte schon im neuen Kleid

Während die Belegschaft mit 1450 Mitarbeitern stabil ist, kam‘s in puncto Filialnetz zu einigen Veränderungen. Seit 2019 wurden allein in Oberösterreich acht Filialen geschlossen, weitere zwei Geschäfte in Salzburg wurden ebenfalls zugesperrt. Trotzdem betont Resch, dass er „sehr viel Potenzial“ sieht. Unter der einheitlichen Marke „Liebesbrot“ werden in Zukunft alle Filialen auftreten, in Wels-Gartenstadt, Thalheim und Vorchdorf ist bereits das neue Konzept umgesetzt.