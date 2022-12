Gehen Sie positiv ins neue Jahr?

Das Jahr 2022 bleibt den meisten in unangenehmer Erinnerung - eine Regierungsumstellung mit Diskussionen über eine Impflicht wurde Anfang des Jahres schnell durch den Ukraine-Krieg überschattet. Hinzu kommen eine historisch hohe Inflation, die immer deutlicher werdende Klimakrise und eine Pandemie, die zuletzt in China wieder Infektionswellen verursacht. Wie blicken Sie trotz dieser Krisen auf dem Jahr 2023 entgegen? Gibt es für Sie auch Lichtblicke? Erzählen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren!