Ab 1. Jänner 2023 werden in ganz Österreich alle Kunststoffverpackungen, wie zum Beispiel Joghurtbecher, Plastiksackerl oder Tuben, zusammen mit Plastikflaschen und Getränkekartons in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. „Damit gibt es erstmals in Österreich einheitliche Sammelregeln, was das Sammeln einfacher und effizienter macht“, sagt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Kennen Sie sich beim Mülltrennen aus? Was halten Sie von dem neuen System? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!