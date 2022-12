Colts kassieren mit Raimann fünfte Pleite in Folge

Die Indianapolis Colts haben am Montag (Ortszeit) in der National Football League (NFL) die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Im Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers unterlag das Team von Left Tackle Bernhard Raimann, der als Starter zum Einsatz kam, mit 3:20. Schon vor dem Spiel hatten die Colts keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs, die Chargers qualifizierten sich mit dem Erfolg erstmals seit 2018 für die Post-Season.