Ibrahimovic macht Ehefrauen ein Foto-Geschenk

Der 41-jährige Stürmer zeigt sich trotz schwerer Knie-Operation topfit, vor allem sein Sixpack beeindruckt. Und das soll er offenbar auch. Denn sein Weihnachtsgruß gilt vor allem den Ehefrauen. „Merry ChristmaZ to you and your wives!“, schreibt Ibrahimovic neben das Foto. Seine Fans sind beeindruckt - und sogar die männlichen. „Wie kann man mit 41 noch so gut in Schuss sein“, fragt ein User etwas neidisch.