Asyl: Grenzkontrollen zur Slowakei weitere 30 Tage

Die tschechische Regierung hat am Mittwoch eine weitere Verlängerung der Kontrollen an der Grenze zur Slowakei beschlossen. Diese werden bis 25. Jänner 2023 fortgesetzt, allerdings in einem milderen Ausmaß als bisher. Dies teilte der tschechische Innenminister und Vizepremier Vit Rakusan nach einer Regierungssitzung mit.