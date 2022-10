Slowakeis Parlament lehnt mehr LGBTIQA-Rechte ab

So etwa sollten sie gemeinsames Eigentum besitzen und sich gegenseitig beerben können. Der Antrag auf „Partnerschaftliches Zusammenleben“ ist in etwa mit der eingetragenen Partnerschaft in Österreich vergleichbar und wurde von der liberalen Partei Freiheit und Solidarität (SaS) gestellt. Umgesetzt wird er aber nicht: Nur 50 der 133 anwesenden Abgeordneten im Parlament stimmten am Mittwoch dafür.