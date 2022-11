Gruppe Wagner rekrutiert Häftlinge in Afrika

In der Zentralafrikanische Republik tobt ein Bürgerkrieg - Anfang des Jahres befanden sich zwei Drittel des Landes in der Hand bewaffneter Gruppierungen. Die Regierung bat deshalb Russland um Hilfe, seit einigen Jahren sind Wagner-Söldner in der Region aktiv. Die inhaftierten Rebellen sind zwar in Gewahrsam der lokalen Streitkräfte, Paramilitärs aus Russland haben allerdings großen Einfluss auf die Sicherheitsbehörden. Einigen Rebellen sei auch Geld angeboten worden, um sich der Söldnertruppe anzuschließen.