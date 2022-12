Trotz der harten Zeiten geben sie nicht auf

Sie sind es, die trotz aller Widrigkeiten weiter ihren Job ausüben und so tagtäglich knapp zwei Millionen Fahrgäste sicher von A nach B bringen. Eine davon ist unter anderem Angelica Castillo, die als Instruktorin in dem Unternehmen den so dringend benötigten Straßenbahn-Nachwuchs ausbildet. Damit vielleicht im kommenden neuen Jahr wieder halbwegs normale Intervalle möglich sind und auf manchen Strecken nicht mehr nur eine einzige Bim-Garnitur unterwegs ist. Man wird sich ja zumindest noch etwas wünschen dürfen, es ist schließlich Weihnachten.