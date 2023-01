Mit der „Krone“ als VIP zum Skispringen am Kulm!

Besuchen Sie von 27. bis 29. Jänner 2023 die bekannteste und beliebteste Skiflugschanze Österreichs. Ein abwechslungsreiches und durchdachtes Rahmenprogramm erwartet die ganze Familie beim Skiflug Weltcup 2023 am Kulm in Bad Mitterndorf: Spannende Skiflug-Momente, Winners-Party, kulinarische traditionelle Schmankerl und viele Erinnerungen an Sportmomente der Extraklasse!



Alle Informationen zum Skiflug-Weltcup-Wochende am Kulm finden Sie unter www.wirsindkulm.at.