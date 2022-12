WHO-Chef „sehr besorgt“ über Corona-Lage in China

Änderung der Kriterien zur Erfassung von Corona-Toten

Am Dienstag gaben die chinesischen Behörden eine Änderung der Kriterien zur Erfassung von Corona-Toten bekannt. Demnach wird nur noch als Corona-Toter gezählt, wer direkt an durch das Virus verursachtem Atemversagen gestorben ist. Zuvor waren wie in anderen Ländern rund um die Welt alle Menschen als Corona-Tote gezählt worden, die während einer Corona-Infektion an einer Erkrankung starben. An diesem Mittwoch wurde in China trotz der hohen Ansteckungszahlen kein einziger neuer Todesfall offiziell gemeldet.