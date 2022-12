Das große Fest der Familie, der Liebe & Turnmatten

Weihnachten in Wien

„Weihnachten wird in Wien gefeiert. Immer mit einem schönen Weihnachtsbaum, mit einem Tanz um den Weihnachtsbaum, weil ich das als Kind bei ,Wir Kinder aus Bullerbü‘ von Astrid Lindgren gelesen habe und bis heute immer noch mache“, erzählte Kult-Autor Thomas Brezina. „Deshalb muss der Weihnachtsbaum am besten auch frei stehen. Und am 25. Dezember machen wir ein Essen mit Freundinnen und Freunden - also alles in allem ein sehr fröhliches Weihnachten.“