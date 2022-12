Neue Märkte: Skispringen, wo es keinen Schnee gibt

Der Tiroler lud deswegen beim Weltcup in Engelberg zu einer möglicherweise richtungsweisenden Trainersitzung ein, um mit den Kollegen über die Zukunft zu diskutieren: „Wir müssen unseren Sport weiterentwickeln, wenn wir überleben wollen.“ Der Adler-Zirkus funktioniere derzeit in den großen Springer-Nationen sehr gut, für Stöckl ist aber auch das nicht auf ewig in Stein gemeißelt: „Wir müssen schauen, dass wir die nächste Generation in unseren Sport reinbringen.“