Hirscher: „So ein Trottel bin ich nicht gewesen“

Marcel Hirscher hat dem alpinen Ski-Weltcup nach langer Zeit wieder einen Besuch abgestattet. Während des Riesentorlaufs in Alta Badia, wo Hirscher mit acht Erfolgen Rekordsieger ist, feuerte er am Montag Henrik Kristoffersen an. Der Norweger war mit Skiern seiner Firma Van Deer Red Bull Sports Zweiter hinter Marco Odermatt, den er ohnehin schon immer auf der Rechnung hatte. Er sei schließlich „nicht ganz so ein Trottel gewesen“, auch wenn Hirscher vor Jahren viele für die Einschätzung geschimpft hätten. Im Interview nahm der Salzburger zu den beiden Athleten ebenso Stellung wie zu seiner neuen Funktion oder einem täuschend echten Hirscher-Double.