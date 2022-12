„Baggern“ wir uns schon direkt in den Untergang?

Von Ohlsdorf bis Amazon und Google

Kurt Weinberger von der Hagelversicherung geht mit der Entwaldung in Ohlsdorf und dem Ausverkauf der Kornkammer entlang der Enns an die US-Giganten Amazon und Google hart ins Gericht: „Argumentiert wird immer mit Arbeitsplätzen, obwohl wir mittlerweile einen Arbeitskräftemangel haben. So wurden auch in Ohlsdorf 600 bis 800 Arbeitsplätze versprochen - bis dato gibt es aber noch keinen einzigen davon!“