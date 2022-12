Viele Komplikationen bei Hinrichtungen in den USA

Insgesamt gab es den Angaben zufolge in den USA in diesem Jahr 20 Hinrichtungsversuche, zwei von ihnen wurden wegen massiver Probleme abgebrochen. Insgesamt seien bei sieben Versuchen „erhebliche Probleme“ aufgetreten, erklärte die auf die Todesstrafe spezialisierte Organisation am Freitag. Sie berichtete von „Inkompetenz der Hinrichtenden, Nichteinhaltung von Protokollen oder Fehlern in den Protokollen“. Die Aktivisten sprachen in diesem Zusammenhang auch vom „Jahr der verpfuschten Exekutionen“.