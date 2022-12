Digitaler Turbo für langwierige Genehmigungen

Auch für Privatpersonen

Besonders stolz ist er auf ein Feature der neuen Plattform: Zeichnet der Antragsteller den Standort der geplanten Anlage in die DORIS-Landkarte, erkennt das System sofort, ob es dort zu Konflikten kommt, etwa aus Naturschutzgründen. Auch Privatpersonen, die in einem Verfahren Parteienstellung haben, können auf der Plattform mittels digitaler Identität Akteneinsicht nehmen. Hat die Behörde den Antrag - ebenfalls ausschließlich auf „EPA-OÖ“ - abgearbeitet, wird der Bescheid automatisch generiert, muss also nicht mehr extra manuell geschrieben werden.