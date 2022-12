Nach Sturz-Drama: Keine Angst vorm Fliegen

Das will Rehrl auch in der Ramsau wieder. Nur fünf Autominuten von seinem Heimathaus entfernt. „Vor vier Jahren war ich hier ja schon einmal am Stockerl. Das zu wiederholen, wäre das Ober-Highlight“, meint der Steirer, der sich am Rande des Weltcups auch für eine WM-Bewerbung 2029 seines Heimatortes stark macht. „Von der letzten Heim-WM 1999 in der Ramsau weiß ich nur mehr wenig. Damals war ich sechs Jahre alt. Da habe ich mehr im Schnee gespielt, als mir die Bewerbe angeschaut“, lacht der Kombinierer.