ÖSV-Damen melden sich bei Goggia-Bestzeit zurück

Rennfavoritin Sofia Goggia hat das Abschlusstraining für die alpinen Weltcup-Abfahrten in St. Moritz dominiert. Die Italienerin hatte am Donnerstag in 1:29,10 Min. 1,10 Sek. Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Lara Gut-Behrami. Eine weitere Hundertstel dahinter belegte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel Rang drei. Beste Österreicherin wurde die Salzburgerin Mirjam Pucher als Fünfte (+1,29).