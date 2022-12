Nordische Kombination nun doch bei Olympia dabei?

„Es ist viel diskutiert worden. Es gibt schon Kooperationen, aber es ist noch nicht voll angelaufen. Das wird in den nächsten Monaten und in der nächsten Saison genauer fortgeführt werden“, erklärte Männer-Cheftrainer Christoph Eugen. Der dreimalige WM-Bronzene Franz-Josef Rehrl war wenige Tage vor dem Heim-Weltcup in Ramsau am Dachstein besorgt: „Es geht um unsere Sportart. Man muss wieder ein bisschen Faszination in unseren Sport reinbringen und eine gute Show abliefern“, sagte der Lokalmatador.