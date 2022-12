Nach Streik in Brauereien: noch kein Bier-Engpass

Der 24 Stunden dauernde Streik bei den heimischen Brauereien wird sich in den Regalen und an den Zapfhähnen nicht auswirken. Ob er im Kampf um bessere Löhne Wirkung zeigt, ist ebenfalls noch offen. Interessant: In Oberösterreich stand trotz Ankündigung nicht bei allen Betrieben die Produktion still.