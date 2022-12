Bucher: OSV-Rekord, aber Finale knapp verpasst

Der Tiroler Simon Bucher hat am Dienstag in Melbourne zum Auftakt der Kurzbahn-Weltmeisterschaften über 50 m Delfin Rang elf belegt. Den Aufstieg in das Finale der Top acht verpasste der 22-Jährige um 0,07 Sek. In 22,35 Sek. drückte Bucher seinen im Vorlauf fixierten österreichischen Rekord um 0,09 Sek., vor den Titelkämpfen war seine OSV-Bestmarke bei 22,70 gestanden. Der Hauptfokus des in Linz trainierenden Athleten gilt der für Samstag angesetzten 100-m-Delfin-Distanz.