Skicross-Olympiasieger Regez schwer gestürzt

Österreichs Ski-Crosser sind am Montag nach den erfreulichen Auftaktsiegen in der Vorwoche in Val Thorens ohne Podestplatz geblieben. Bei minus 16 Grad in Arosa in der Schweiz sorgte Katrin Ofner im Nightrace für die beste ÖSV-Platzierung. Der Bewerb wurde überschattet von einem schweren Sturz des Schweizer Olympiasiegers Ryan Regez.