Menschen werden zwar älter, aber auch kränker

Die beiden Themen Gesundheit und Pflege seien von einem deutlichen Gendergap geprägt, so Ricardo Rodrigues, der das Projekt „FutureGEN“, das vom Wissenschaftsfonds FWF kofinanziert wurde, am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien koordiniert. „Frauen leben länger als Männer, haben aber einen geringeren Anteil an gesunden Lebensjahren. Sie sind vor allem im Alter deutlich kränker als Männer.“