Michael Hayböck springt nur knapp am Podest vorbei

Für Hayböck, der lange mit Rückenproblemen gekämpft hat, war es das beste Weltcup-Ergebnis seit längerer Zeit. „Es war wirklich knapp Richtung Podest. Ich zwei wirklich sehr coole Sprünge gemacht“, freute sich der Zimmerkollege von Stefan Kraft. „Es tut unendlich gut, es war viel harte Arbeit“, blickte Hayböck im ORF-TV-Interview auf schwierige Zeiten wegen gesundheitlichen Problemen zurück. „Es macht mich irrsinnig glücklich, weil die letzten eineinhalb Jahre nicht so einfach waren. Ich habe das erste Mal seit Langem einen guten Sommer gehabt, nur eine kurze Phase, in der der Rücken wieder ein bisserl gezwickt hat.“ Nun sieht er eine gute Entwicklung. Sein bis dato letzter Einzelpodestplatz liegt schon eine Weile zurück, konkret war dies am 1. März 2020 in Lahti.