Arbeiter stießen in Steyr auf Mittelalter-Gräber

Darunter das Skelett einer jungen Frau, teilte die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Frau - vom Grabungsteam Viktoria genannt - hat offenbar um das Jahr 700 gelebt, war etwa 1,60 Meter groß, muskulös und ist ungefähr mit 30 Jahren gestorben. „Wir wissen aus dieser Zeit sehr wenig. Es sollte jedoch auch damals in oder in der Nähe von Steyr schon eine Siedlung gegeben haben“, erklärte der mit der Untersuchung betraute Archäologe Wolfgang Klimesch.